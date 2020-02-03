وظائف شاغرة للجنسين بطيران ناس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مهندس طاقة محركات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الطيران)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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