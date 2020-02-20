وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري رابع (للنساء/ الرياض).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ الرياض).

– أمين مكتبة مساعد (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

– مسؤول شؤون طلاب أول (للرجال/ جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 جمادى الثانية 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 رجب 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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