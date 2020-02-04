وظائف شاغرة للرجال والنساء بإدارة تعليم القنفذة

المواطن - القنفذة

عن توفر عدد من الوظائف للجنسين ( رجال و نساء ) بمسمى حارس ومراسل مكتبي (مستخدم) على المرتبة (31) وعلى بند العمال فئة (أ) وفق التالي

أعلنت إدارة تعليم القنفذة عن توفر عدد من الوظائف للجنسين ( رجال و نساء ) بمسمى حارس ومراسل مكتبي (مستخدم) على المرتبة (31) وعلى بند العمال فئة (أ) وفق التالي الشروط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة. سلامة المظهر والحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من أداء العمل. أن يكون من أحد سكان القطاع التابع له الوظيفة على أن يحضر ما يثبت ذلك من شيخ القبيلة أو العمدة. إثبات التسجيل في (ساعد) . أن لا يكون متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية. لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق. سوف تتم المفاضلة حسب احتياج كل قطاع على حدة

– علمًا أنه سوف يتم الاختيار عن طريق قوائم المرشحين في برنامج (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية لشغر هذه الوظائف.

– يبدأ التقديم من 10 / 6 / 1441 هـ وحتى تاريخ 18 / 6 / 1441 هـ، وعلى الراغبين والراغبات التقديم على الوظائف وفق الشروط الموضحة من خلال الدخول على الرابط التالي (هنا الرابط).