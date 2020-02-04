وظائف شاغرة للرجال والنساء بإدارة تعليم القنفذة

المواطن - القنفذة
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
- سلامة المظهر والحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من أداء العمل.
- أن يكون من أحد سكان القطاع التابع له الوظيفة على أن يحضر ما يثبت ذلك من شيخ القبيلة أو العمدة.
- إثبات التسجيل في (ساعد) .
- أن لا يكون متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
- لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق.
- سوف تتم المفاضلة حسب احتياج كل قطاع على حدة
– علمًا أنه سوف يتم الاختيار عن طريق قوائم المرشحين في برنامج (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية لشغر هذه الوظائف.
– يبدأ التقديم من 10 / 6 / 1441 هـ وحتى تاريخ 18 / 6 / 1441 هـ، وعلى الراغبين والراغبات التقديم على الوظائف وفق الشروط الموضحة من خلال الدخول على الرابط التالي (هنا الرابط).
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