الأولوية لمن لديه خبرة سابقة

وظائف شاغرة للرجال والنساء .. حوافز وبدلات

2020/02/08
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيوظائف
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شركة السيف غاليري عن توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في فرع مكة المكرمة ، وفق المسميات التالية :

1 – ممثلة مبيعات
2 – ممثل مبيعات
3 – محاسبة عملاء
4 – محاسب عملاء

• الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.
التفرغ التام للوظيفة المتقدم لها .
الأولوية لمن لديه خبرة سابقة.
أن لا يقل العمر عن 20 سنة لوظيفة (محاسب وممثلي العملاء).

• المميزات الوظيفية :

آلية عمل مرنة وبيئة عمل جاذبة
راتب مميز
بدل تنقل
تأمين طبي
زيادة سنوية
عمولات
بدل إجازة

• للتقديم : ترسل السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).

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ام وليد
ضيف
ام وليد

كم رقم جوال سيف جليري

أعجبني1لم يعجبني  رد
4 ساعة
ام وليد
ضيف
ام وليد

كم ركم جوالهم لكي اتواصل معهم واتس

أعجبني0لم يعجبني  رد
4 ساعة


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