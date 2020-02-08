وظائف شاغرة للرجال والنساء .. حوافز وبدلات

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شركة السيف غاليري عن توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في فرع مكة المكرمة ، وفق المسميات التالية :

1 – ممثلة مبيعات

2 – ممثل مبيعات

3 – محاسبة عملاء

4 – محاسب عملاء

• الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.

التفرغ التام للوظيفة المتقدم لها .

الأولوية لمن لديه خبرة سابقة.

أن لا يقل العمر عن 20 سنة لوظيفة (محاسب وممثلي العملاء).

• المميزات الوظيفية :

آلية عمل مرنة وبيئة عمل جاذبة

راتب مميز

بدل تنقل

تأمين طبي

زيادة سنوية

عمولات

بدل إجازة

• للتقديم : ترسل السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).

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