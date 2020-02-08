وظائف شاغرة للرجال والنساء .. حوافز وبدلات

المواطن - مكة المكرمة
أعلنت شركة السيف غاليري عن توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في فرع مكة المكرمة ، وفق المسميات التالية :
1 – ممثلة مبيعات
2 – ممثل مبيعات
3 – محاسبة عملاء
4 – محاسب عملاء
• الشروط:
سعودي / سعودية الجنسية.
التفرغ التام للوظيفة المتقدم لها .
الأولوية لمن لديه خبرة سابقة.
أن لا يقل العمر عن 20 سنة لوظيفة (محاسب وممثلي العملاء).
• المميزات الوظيفية :
آلية عمل مرنة وبيئة عمل جاذبة
راتب مميز
بدل تنقل
تأمين طبي
زيادة سنوية
عمولات
بدل إجازة
• للتقديم : ترسل السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
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ضيف
كم رقم جوال سيف جليري
ضيف
كم ركم جوالهم لكي اتواصل معهم واتس
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