وظائف صحية شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن – الرياض
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
- مدينة الأمير سلطان الطبية
- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
- مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
– بالمسميات التالية :
- مثقف صحي / Patient Health Educator
- مثقف صحي للمجتمع / Community Health Educator
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مثقف لمرضى السكري / Diabetes Educator
- / RGN – CARDIAC CATHETERIZATION LABORATORY
- أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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