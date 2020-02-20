وظائف صحية شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

2020/02/20
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيوظائف
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المواطن – الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

  1. مدينة الأمير سلطان الطبية
  2. مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
  3. مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

– بالمسميات التالية :

  1. مثقف صحي / Patient Health Educator
  2. مثقف صحي للمجتمع / Community Health Educator
  3. مثقف لمرضى السكري / Diabetes Educator
  4.  / RGN – CARDIAC CATHETERIZATION LABORATORY
  5. أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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