وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة بنسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للمياه والطاقة” في منطقة تبوك.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد فني كهرباء.

– مساعد فني ميكانيكا.

– فني صيانة المركبات والمعدات.

– مفتش البيئة والصحة والسلامة.

– كيميائي مختبر.

– فني ميكانيكي.

– فني تكييف.

– أمين المخزون.

– مراقب مدني.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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