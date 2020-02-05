وظائف لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن توفر وظائف تقنية شاغرة، في مقره الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وفق التفاصيل التالية:

1- مطور واجهة أمامية (Frontend Developer).

بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات

خبرة لا تقل عن سنة كمطور واجهات أمامية.

2- مطور أول الويب المتكامل (Senior Full Stack Developer).

بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات

خبرة لا تقل عن سنة كمطور ويب متكامل.

شروط عامة:

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

توفر المهارات المطلوبة.

إتقان لغات البرمجة المطلوبة.

• للتقديم على وظيفة مطور الواجهة الأمامية (اضغط هنا).

• للتقديم على وظيفة مطور أول الويب المتكامل (اضغط هنا).

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