وظائف لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

المواطن - الرياض
أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن توفر وظائف تقنية شاغرة، في مقره الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وفق التفاصيل التالية:
1- مطور واجهة أمامية (Frontend Developer).
بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات
خبرة لا تقل عن سنة كمطور واجهات أمامية.
2- مطور أول الويب المتكامل (Senior Full Stack Developer).
بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات
خبرة لا تقل عن سنة كمطور ويب متكامل.
شروط عامة:
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
توفر المهارات المطلوبة.
إتقان لغات البرمجة المطلوبة.
• للتقديم على وظيفة مطور الواجهة الأمامية (اضغط هنا).
• للتقديم على وظيفة مطور أول الويب المتكامل (اضغط هنا).
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