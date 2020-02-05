لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض

وظائف لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

2020/02/05
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيوظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن توفر وظائف تقنية شاغرة، في مقره الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وفق التفاصيل التالية:

1- مطور واجهة أمامية (Frontend Developer).

بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات

خبرة لا تقل عن سنة كمطور واجهات أمامية.

2- مطور أول الويب المتكامل (Senior Full Stack Developer).

بكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات

خبرة لا تقل عن سنة كمطور ويب متكامل.

شروط عامة:

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

توفر المهارات المطلوبة.

إتقان لغات البرمجة المطلوبة.

• للتقديم على وظيفة مطور الواجهة الأمامية (اضغط هنا).
• للتقديم على وظيفة مطور أول الويب المتكامل (اضغط هنا).

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
    •
  • الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يوفر #وظائف تقنية بالرياض
    •
  • #الهلال يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
    •
  • الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن بدء التقديم ببرنامج طويق التعاوني
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :