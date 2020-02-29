وظائف للرجال والنساء بمجموعة سليمان الحبيب عبر طاقات
للعمل في منطقة الرياض 

وظائف للرجال والنساء بمجموعة سليمان الحبيب عبر طاقات

2020/02/29
الساعة 4:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء )، للعمل في منطقة الرياض، من خلال  (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التفاصيل التالية :

1 – مسمى الوظيفة : مترجم ( وظيفتان )
  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / لغات وترجمة – إنجليزي .
  • لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .
– الوصف الوظيفي : ترجمة الكلام والنصوص المكتوبة من لغة إلى أخرى، وضمان الحفاظ على نزاهة ومعنى الوسائط المرجعية الأصلية.
– للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا )

2 – مسمى الوظيفة : مسؤول المشتريات ( 3 وظائف )

  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها /  العلوم الإدارية .
  • لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .
– الوصف الوظيفي : دعم تنفيذ أنشطة الشراء في المنشأة، وتجهيز المشتريات، وتتبع تسليم المعدات والبضائع والخدمات، والتنسيق مع الموردين.
 للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ).

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