وظائف للرجال والنساء بمجموعة سليمان الحبيب عبر طاقات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء )، للعمل في منطقة الرياض، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التفاصيل التالية :

1 – مسمى الوظيفة : مترجم ( وظيفتان )

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / لغات وترجمة – إنجليزي .

لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .

– الوصف الوظيفي : ترجمة الكلام والنصوص المكتوبة من لغة إلى أخرى، وضمان الحفاظ على نزاهة ومعنى الوسائط المرجعية الأصلية.

– للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا

2 – مسمى الوظيفة : مسؤول المشتريات ( 3 وظائف ) درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم الإدارية .

لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة . – الوصف الوظيفي : دعم تنفيذ أنشطة الشراء في المنشأة، وتجهيز المشتريات، وتتبع تسليم المعدات والبضائع والخدمات، والتنسيق مع الموردين. للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ).

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