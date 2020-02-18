وظائف للرجال والنساء في بنك الرياض عبر طاقات

أعلن بنك الرياض عن توفر ( 4 ) وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (مهندس مدني (عام)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي :

– الشروط:

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة مدنية

لا يشترط توفر خبرة سابقة.

– وصف التدريب :

دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

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