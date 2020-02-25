وظائف للرجال والنساء في عدة مدن

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الشملاني جروب عن توفر وظائف للجنسين في عدة مدن على مستوى المملكة على النحو التالي:
1. مشرف فرع:
– سعودي الجنسية.
– جميع مدن ومحافظات المملكة.
– دبلوم فأعلى.
– خبرة سنة فأعلى.
2. محاسب:
– سعودي الجنسية.
– جدة
– بكالوريوس
– حديث تخرج أو خبرة لا تزيد عن سنتين
3. مشرف خدمات توصيل:
– سعودي الجنسية.
– جدة
– خبرة في نفس المجال
4. مندوب توصيل:
– سعودي الجنسية.
– جميع المناطق
– وجود رخصة
5. مدخلين / مدخلات بيانات
– سعودي الجنسية.
– جدة
– مهارات الحاسب الآلي.
6. خدمة عملاء نساء فقط:
– سعودية الجنسية.
– جدة – خبرة سنة فأكثر
للتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل بعنوان الوظيفة :
[email protected]
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