وظائف للرجال والنساء لدى شركة النهدي الطبية

المواطن – الرياض

أعلنت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في محافظة جدة وفق المسميات التالية:

محاسب / Accountant

أخصائي نظام إدارة الجودة / Quality Management System Specialist

مخطط البضائع / Merchandise Planner

مساعد مدير فئة / Assistant Category Manager

موظف الشؤون التنظيمية والحكومية / Regulatory & Government Affairs Officer

كاتب تقارير فوري / Online Copy Writer

مطور محتوى / Content Developer

ممثل مشتريات الشركات / Corporate Purchasing Buyer

مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات / Network Development Projects Assistant Manager

مساعد مدير تطوير الشبكات / Network Development Assistant Manager

– وأوضحت شركة النهدي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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