وعد نائب رئيس الأهلي الجديد عقب التزكية

المواطن - محمد سمعه

وجّه ياسر محروس، نائب رئيس النادي الأهلي الجديد، وعده لجمهور الراقي، وذلك عقب انتخاب مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، اليوم السبت.

ومن خلال فيديو نشره الإعلامي وليد سعيد عبر “تويتر” قال ياسر محروس: “أوعد جماهير الأهلي بالعمل وأتمنى أن يعدوني بالحضور ودعم الفريق في المدرجات”.

وتابع محروس: “التنصيب الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي سيكون يوم الاثنين بعد غد بمشيئة الله”.

وزكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم السبت، عبدالإله مؤمنة رئيسًا للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المُرشحين.

وكان عبدالإله مؤمنة هو المُرشح الوحيد الذي تقدم لرئاسة الأهلي، بعد إعفاء أحمد الصائغ من منصبه مؤخرًا بقرار من الهيئة العامة للرياضة.

وجاء مجلس إدارة الأهلي الجديد مكونًا من: “عبدالإله مؤمنة رئيسًا، ياسر محروس نائب الرئيس، عمر أبو العلا عضوًا، خالد الشهري عضوًا، طريف حلواني عضوًا، خالد النهاري عضوًا، ياسر علاقي عضوًا، طارق خليفة عضوًا”.

وعُقدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم بحضور 34 عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

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