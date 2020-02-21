وعد نجم الأهلي بعد الخسارة ضد الفتح

المواطن – محمد سمعه

كشف اللاعب محمد المجحد، لاعب النادي الأهلي، عن وعده لجماهير الراقي، وذلك بعد الخسارة ضد نادي الفتح بهدف دون رد، اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المجحد للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “أعد جماهير الأهلي بأننا سنحقق الفوز في المباريات المقبلة، والفريق قابله سوء حظ غريب من أجل إحراز الهدف الأول، التوفيق لم يكن حليفنا”.

وتابع المجحد: “لم أكن أشارك مع كريستيان جروس، لأنها قناعات مدرب وما طلبه مني مازن بهكلي هو إيصال الكرة للاعب عمر السومة، ولكن سوء الحظ واجهنا وكان حليف الأهلي باللقاء”.

وأنهى نادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الأهلي متقدمًا بهدف دون رد، حيث سجل اللاعب سفيان بن دبكة هدف الفتح الوحيد بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بطريقة مُباغتة.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة في المباراة عن طريق محاولات من النجم السوري عمر السومة، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ولم يتمكن الأهلي من إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الفتح بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الفتح، بعد الفوز 15 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 33 نقطة بالمركز الثالث.

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