وفاة خالد زغلول

وفاة خالد زغلول

2020/02/13
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيالمجتمع
5
طباعة

المواطن – حسن عسيري – عسير

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الخميس الشيخ ‏خالد بن علي زغلول من أبناء محافظة محايل عسير وذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة.

ومُنح زغلول وسام المؤسس من الدرجة الثالثة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتبرعه بكليته لوجه الله لمريض لا يعرفه.

وأجريت للشيخ خالد زغلول عملية قبل ستة أشهر بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب إذ تبرع بكليته لمريض يعاني من الفشل الكلوي ليس بينهما أي معرفة أو قرابة.

وتفاعل مواطنون بالموقف النبيل لزغلول بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

خالد زغلول

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

5
اترك تعليق

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
عبد الحكيم عسيري
ضيف
عبد الحكيم عسيري

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان

أعجبني0لم يعجبني  رد
6 ساعة
علي بن إبراهيم عسيري
ضيف
علي بن إبراهيم عسيري

رحمه الله تعالى وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأحسن الله عزاء أهله وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
علي بن إبراهيم عسيري
ضيف
علي بن إبراهيم عسيري

رحمه الله تعالى وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأحسن الله عزاء أهله وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
محمد الفتحي
ضيف
محمد الفتحي

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته انا لله وإنا إليه راجعون

أعجبني1لم يعجبني  رد
15 ساعة
صالح الحربي
ضيف
صالح الحربي

الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته،
انا لله وانا اليه راجعون

أعجبني1لم يعجبني  رد
17 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لإنهاء معاناة والده مع الفشل الكلوي
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :