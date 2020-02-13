وفاة خالد زغلول

المواطن – حسن عسيري – عسير

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الخميس الشيخ ‏خالد بن علي زغلول من أبناء محافظة محايل عسير وذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة.

ومُنح زغلول وسام المؤسس من الدرجة الثالثة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتبرعه بكليته لوجه الله لمريض لا يعرفه.

وأجريت للشيخ خالد زغلول عملية قبل ستة أشهر بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب إذ تبرع بكليته لمريض يعاني من الفشل الكلوي ليس بينهما أي معرفة أو قرابة.

وتفاعل مواطنون بالموقف النبيل لزغلول بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته.

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