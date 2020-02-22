وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروع بالأفلاج

المواطن – الأفلاج

أسفر حادث مروري مروع وقع صباح اليوم في منطقة صحراوية غربي الهدار بالأفلاج عن وفاة وإصابة ١٢ شخصاً.

وتسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي وإصابة آخرين.

وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث وقامت بنقل الضحايا والمصابين للمستشفيات القريبة.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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