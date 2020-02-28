وفاتان وإصابة خطيرة في حادث ببيش في جازان

المواطن - علي شيبان

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حادث مروري مروع في مدخل محافظة بيش بجازان مما أدى إلي وفاة شخصين وإصابة ثالث خطيرة جدا وتم تقديم الخدمات الإسعافية ونقله إلي المستشفى العام.

وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي الأستاذ بيشي الصرخي قائلاً : تلقت غرفة العمليات مساء الجمعه بلاغا عن حادث انقلاب مخرج بيش الجنوبي بالقرب من تقاطع قرية المجديره عند الساعة ١٠٫٤٥ وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين الى موقع الحادث وعند وصولهما وجدت في الموقع حالتين وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما نتيجة تعرضهما لإصابات نتيجة الحادث وحالة ثالثة لديها اصابة خطيرة تم تقديم الخدمة الاسعافية ونقله الى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج .

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