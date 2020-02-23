وفد فرنسي في ضيافة نادي النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استقباله لوفد فرنسي برئاسة سفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر، مساء اليوم الأحد.

ونشر حساب النصر صورًا من زيارة الوفد برئاسة لورانس فيشر برفقة المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية بالمملكة، لورا جيلمار، ونائبه أدريان روزيي، ونائب المستشار التجاري في السفارة، مرشد محمد.

وكان في استقبال الوفد الفرنسي، الرئيس التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد، وحرص على الترحيب بهم في مقر العالمي، وقاموا بجولة على منشآت النادي ومرافقه.

وفي ختام الزيارة، ثمن الوفد الفرنسي لإدارة نادي النصر حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين للعالمي التوفيق خلال المنافسات المقبلة.

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