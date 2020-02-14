وليد الفراج لـ الانضباط: ما فعلتوه مُصيبة!

المواطن - محمد سمعه

وصف الإعلامي الرياضي وليد الفراج قرار لجنة الانضباط بإرسال عقوبة اللاعب البرازيلي لوكاس ليما للنادي الأهلي، قبل ساعات من مواجهة الوحدة في الدوري، بـ"المصيبة".

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وتحدث الفراج في برنامجه "الدوري مع وليد" قائلًا: "ما فعلته لجنة الانضباط مصيبة، يجب أن يعرفوا أن مخاطبة الأندية وإرسال القرارات مبكرًا أمر مهم للغاية، وقرار إيقاف لوكاس ليما كان مُجهزًا من يوم الأربعاء، ولكن التأخر في إرساله يصنع أزمة". وأضاف الفراج: "نفترض أن الأهلي يخوض مباراة حاسمة على لقب الدوري وجاءت لجنة الانضباط وأرسلت قرار إيقاف لاعب مهم للأهلي، قبل المباراة، تتخيلون ماذا سيحدث؟!". يذكر أن ماجد العريني كان تولى رئاسة لجنة الانضباط في إبريل 2019 خلفًا لأيمن الرفاعي. وأعلنت لجنة الانضباط، اليوم الجمعة، قبل ساعات من مباراة الوحدة والأهلي، عن إيقاف لوكاس ليما مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال؛ لارتكابه سلوكًا مشينًا في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره العدالة.