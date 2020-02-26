ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ، الموافق 26 / 2 / 2020م، معالي مستشار جلالة ملك المغرب السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لسمو ولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

كما نقل معالي المستشار لسمو ولي العهد، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها جلالة الملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموه ـ حفظهما الله ـ،كما أكد لسموه الرغبة الجادة لجلالة الملك لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها .

فيما عبر سمو ولي العهد، عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جرى خلال اللقاء، التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

فيما حضر من الجانب المغربي، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

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