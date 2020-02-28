يا ظهران من حقك تفتخرين .. صار لك بالممتاز (عرين)

المواطن - الرياض

حقق فريق درجة الشباب للكرة الطائرة بنادي العرين بمحافظة ظهران الجنوب إنجازًا تاريخيًّا، وذلك بالصعود للدوري الممتاز لدرجة الشباب، بعد أن حل وصيفًا في بطولة المملكة للنهائيات المجمعة، والتي استضافها نادي الشباب وحقق كأس بطولتها واختتمت يوم الثلاثاء الماضي، حيث تمكن الشباب في اليوم الختامي من الفوز على السلام 3/ 0، فيما تمكن العرين من التفوق على الوحدة في مباراة مثيرة 3/ 2، ليخطف بطاقة الصعود الثانية وليتوج من قبل رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين بالميداليات الفضية.

مشوار الفريق:

وكان مشوار الفريق قد بدأ أولًا من خلال الفوز بدوري منطقة عسير والذي حققه دون خسارة بمشاركة أندية الشهيد وضمك والفاروق ورجال ألمع والمصيف، ليتأهل بعد ذلك لتصفيات الصعود الأولية للدوري الممتاز لكرة الطائرة ويقع في المجموعة الثانية، والتي استضافها نادي الهلالية بالقصيم وضمت إلى جوارهما ناديي الحجاز وسدير قبل اعتذار الأول، وقد استطاع العرين تصدر المجموعة والتأهل ‏للتصفيات النهائية للصعود- دور الـ 8- والذي تأهل إليه أندية: الوحدة- التضامن- العرين- سدير ‏‏الشباب- السلام- الشروق- النور واستضافها نادي الشباب بالعاصمة الرياض، وواصل خلالها العرين نتائجه المميزة واستطاع تجاوز هذا الدور أيضًا والتأهل للمرحلة الثانية لنهائيات الصعود للممتاز- دور الـ 4- مع 3 أندية أخرى متأهلة هي: الشباب والوحدة والسلام.

وجاءت النتائج في ذلك الدور كالتالي: ‏الشباب 3 الوحدة 0

‏العرين 3 السلام 1

‏ الشباب 3 العرين 0

‏الوحدة 3 السلام 2

‏وفي اليوم الختامي أقيمت مباراتان:

‏الشباب 3 السلام 0

‏العرين 3 الوحدة 2.

وبذلك أصبح الترتيب النهائي كالتالي:

‏1/ الشباب

‏2/ العرين

‏3/ الوحدة

‏4/ السلام

وليعلن بذلك تأهل الشباب والعرين للدوري الممتاز لدرجة الشباب.

يذكر أنه يشرف على لعبة كرة اليد بنادي العرين لدرجة الشباب حسن مريع الوادعي، ويدرب الفريق محمود مرسي، ويرأس النادي حسين محمد الوادعي.

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