يمني يقتل مواطنًا في حفر الباطن ويسلم نفسه للشرطة

المواطن – فواز الأسلمي – حفر الباطن

تحقق شرطة حفر الباطن في ملابسات مقتل مواطن على يد مقيم يمني، بطلقات نارية، ثم سلم نفسه لمركز الشرطة.

وذكر شاهد عيان، في تصريحات إلى “المواطن“، أن القاتل كان يقيم في فندق على طريق ابن تيمية بحي البلدية، وقبل تنفيذ الجريمة كان في حديث مع المقتول في لوبي الفندق، ومن ثم خرجوا إلى خارج الفندق وكانوا يتحدثون، ومن ثم أطلق المقيم عدة طلقات على المواطن ثم سلم نفسه.

بدورها، تواصلت “المواطن” مع متحدث شرطة المنطقة الشرقية، العميد زياد الرقيطي؛ للحصول على توضيح بشأن القضية، حيث سيتم نشر التوضيح حال الرد.

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