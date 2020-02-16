يمني يقتل مواطنًا في حفر الباطن ويسلم نفسه للشرطة

يمني يقتل مواطنًا في حفر الباطن ويسلم نفسه للشرطة

2020/02/16
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية
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المواطن – فواز الأسلمي – حفر الباطن

تحقق شرطة حفر الباطن في ملابسات مقتل مواطن على يد مقيم يمني، بطلقات نارية، ثم سلم نفسه لمركز الشرطة.

وذكر شاهد عيان، في تصريحات إلى “المواطن“، أن القاتل كان يقيم في فندق على طريق ابن تيمية بحي البلدية، وقبل تنفيذ الجريمة كان في حديث مع المقتول في لوبي الفندق، ومن ثم خرجوا إلى خارج الفندق وكانوا يتحدثون، ومن ثم أطلق المقيم عدة طلقات على المواطن ثم سلم نفسه.

بدورها، تواصلت “المواطن” مع متحدث شرطة المنطقة الشرقية، العميد زياد الرقيطي؛ للحصول على توضيح بشأن القضية، حيث سيتم نشر التوضيح حال الرد.

 

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ابو زيد
ضيف
ابو زيد

هذا تمدي العماله في الوطن وعدم تخويفهم

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ابو سالم
ضيف
ابو سالم

الله لايبلانا

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