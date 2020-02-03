يوتيوب يتخذ إجراء صارمًا بشأن المحتوى الانتخابي

المواطن - متابعة

أعلن موقع يوتيوب، أمس الاثنين، أنه سيزيل أي تسجيلات فيديو مرتبطة بالانتخابات في حال تم التلاعب بها أو تزويرها لتضليل الناخبين، وذلك في مسعى جديد لمكافحة التضليل المعلوماتي على الإنترنت.

وقال الموقع الذي تملكه شركة جوجل: إنه يتخذ هذه الإجراءات في إطار جهوده ليصبح مصدرًا أكثر موثوقية للأخبار ولنشر الخطاب السياسي الصحي.

وأكدت ليزلي ميلر، نائبة رئيس يوتيوب لشؤون الحكومات والسياسة العامة، في مدونة، أن معايير الموقع ستحظر “المحتوى الذي تم التلاعب به أو تزويره بطريقة تضلل المستخدمين، ويمكن أن يشكل تهديدًا جسيمًا بإحداث ضرر كبير”.

كما يحظر الموقع المحتوى الذي يهدف إلى تضليل الناس بشأن الاقتراع أو عمليات الإحصاء.

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