يوفنتوس يستهدف ضم بوغبا

المواطن – مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحافية عديدة، قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد يعتزم بيع بوغبا في الصيف المقبل، كما أن نجم وسط فرنسا أعرب عن إصراره على الرحيل من “أولد ترافورد”.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن إدارة يوفنتوس ستعرض على مانشستر يونايتد خدمات النجم الويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى 50 مليون إسترليني للتعاقد مع بوغبا.

ويُعد رامزي من أبرز الصفقات التي يرغب مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشاير في التعاقد معها، خاصة أنه يسعى لإعادة بناء الفريق بالاعتماد على لاعبين بريطانيين من أصحاب الخبرات في البريميرليج.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس تظل الرغبة الأولى لدى بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل.

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