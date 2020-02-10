10 وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

2020/02/07
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي معالج الأسنان.

. مساعد طبيب أسنان.

. أخصائي تقويم الأسنان.

. طبيب أسنان أطفال.

. أخصائي جراحة العظام- اليد.

. أخصائي معمل علاج الأسنان.

. أخصائي تقني تصوير.

. ممرض أول- الطوارئ/ قبالة.

. ممرض أول- غرفة العمليات.

. ممرض أول- رعاية أولية/ عيادات خارجية.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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