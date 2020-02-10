10 وظائف للرجال والنساء لدى بنك الرياض عبر طاقات
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

10 وظائف للرجال والنساء لدى بنك الرياض عبر طاقات

2020/02/29
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن بنك الرياض عن توفر ( 10 ) وظيفة شاغرة ( للرجال والنساء )، للعمل في فروع البنك بمدينة الرياض ، بمسمى (أخصائي تسويق ) ، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي :

الشروط:
1 – سعودي الجنسية.
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تسويق .
3 -لا يشترط توفر خبرة سابقة.

– وصف التدريب :
المساعدة في وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.

– للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ).

 

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