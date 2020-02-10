10 وظائف للرجال والنساء لدى بنك الرياض عبر طاقات

المواطن - الرياض
أعلن بنك الرياض عن توفر ( 10 ) وظيفة شاغرة ( للرجال والنساء )، للعمل في فروع البنك بمدينة الرياض ، بمسمى (أخصائي تسويق ) ، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي :
الشروط:
1 – سعودي الجنسية.
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تسويق .
3 -لا يشترط توفر خبرة سابقة.
– وصف التدريب :
المساعدة في وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.
– للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ).
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