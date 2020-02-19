119 شركة ومؤسسة تستفيد من نظام الإفلاس

المواطن – الرياض

استفادت 119 شركة ومؤسسة عاملة في السوق السعودية و6 أفراد، من إجراءات نظام الإفلاس منذ تطبيقه رسميًا قبل نحو عام ونصف، وذلك لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو المتوقع معاناته اضطراب أوضاعه المالية.

وفتحت الجهات المعنية 125 إجراء منذ بدء تأسيس لجنة الإفلاس، منها 16 إجراء للتسوية الوقائية، وكذلك 49 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و34 إجراء للتصفية الإدارية، و25 إجراء للتصفية، وواحد لإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وبالنسبة إلى ما يتعلق بنوع المدين التي فتحت إجراءات الإفلاس بحقهم، فيتمثل في 71 شركة و48 مؤسسة وستة أفراد، فيما كانت العاصمة الرياض أكبر دوائر الإفلاس التي فتحت بحقهم إجراءات النظام بـ58 إجراء، بينما مدينة جدة بـ46، والدمام 19، ومكة المكرمة وبريدة إجراء واحد فقط لكل منهما.

وعكفت لجنة الإفلاس منذ تأسيسها على توفير المواد التوعوية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، ما يمكن للمستفيد الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس من خلال استعراض المحتوى الخاص بصفحة كل إجراء من الإجراءات السبعة.

وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.

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