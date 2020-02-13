13 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في محافظة رأس الخير، ومدن آخرى.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- التقارير المالية.

. مدير- عمليات الأمن.

. مشغل- الشحن.

. مشرف عمليات الإنتاج.

. ميكانيكي ثاني- ورشة عمل (عدد وظيفتين).

. فني سباكة أنابيب- ورشة عمل.

. فني ثاني معدات- ورشة عمل كهربائية.

. فني- عمليات التكسير.

. مشغل- جودة الصفائح.

. مشرف- عمليات الإنتاج.

. مهندس عمليات- خط الطلاء.

. أخصائي مشتريات- إدارة المشتريات والتوريدات (للنساء).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر