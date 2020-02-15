15 مشروعًا حديثًا يشكلون وجه المملكة

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

توفر زيادة الإنفاق الحكومي والتقدم المحرز في تطوير المشاريع الضخمة حافزًا لفرص الاستثمار المستقبلية في المملكة، حيث يتم ضخ مليارات الدولارات في مجموعة من مشاريع النقل العام والسياحة وغيرها، ورصدت المواقع العالمية مثل ذا إنسايدر وآرابيان بيزنس بعض التطورات التي تشهدها المملكة حاليًا ومنها:

1- نيوم:

القيمة: 500 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: 2025

تم الكشف عن المشروع الذي يتم بناؤه على ساحل البحر الأحمر في عام 2017 ويتألف من مساحة تبلغ 26.500 متر مربع في تبوك، في أقصى الشمال الغربي من المملكة، وتوشك المرحلة الأولى على الانتهاء.

وفقًا لتقرير نشر في صحيفة وول ستريت جورنال تتضمن المقترحات الخاصة بالمدينة الجديدة أفكارًا مستقبلية على غرار سيارات الأجرة الطائرة والبذر السحابي والمنازل التي تنظفها الروبوتات وغيرها من التقنيات المدهشة.

2- مشروع البحر الأحمر:

تاريخ الانتهاء: 2030

يمتد مشروع البحر الأحمر على امتداد أكثر من 28000 كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر في المملكة وتم الإعلان عنه في يوليو 2017، وسيقدم المشروع مجموعة من المغامرات الصحراوية والمنتجعات الفخمة التي ستنافس جزر المالديف.

ومن المتوقع أن تكتمل المباني السكنية الخمسة الأولى بحلول الربع الثالث من هذا العام والمباني الخمسة المتبقية بحلول الربع الرابع، مما يوفر 300 منزل.

وسيشمل التطوير أيضًا مرفأ ومرافق ترفيهية ومطارًا والبنية التحتية اللازمة للدعم اللوجستي والمرافق.

3- القدية:

القيمة: 8 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: 2030

بدأت أعمال البناء في المشروع الذي تبلغ مساحته 334 كيلومترًا مربعًا، في يناير 2019، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2022، ومن المقرر أن تكون عاصمة الترفيه في المملكة.

4- الدرعية

القيمة: 17 مليار دولار

يضم المشروع الذي تبلغ مساحته 7 كيلومترات مربعة مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض بالإضافة إلى مجموعة من الخبرات الثقافية والتعليمية، وسيضم أكثر من 20 علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الضيافة الفاخرة، بما في ذلك Aman Resorts، ومن المأمول أن يجتذب ما بين 25 إلى 30 مليون زائر سنويًا، للاستمتاع بالمرافق الثقافية والتعليمية والترفيهية والمتاحف والمعارض التي ستوفر للزوار تجارب تفاعلية وممتعة.

5- أمالا:

تاريخ الانتهاء: 2028

أعلن صندوق الاستثمار العام عن خطط في شهر سبتمبر عام 2018 لإقامة وجهة سياحية فاخرة على الساحل الشمالي الغربي، وتم وصف المشروع في ذلك الوقت بأنه امتداد طبيعي للبحر الأبيض المتوسط، ويطلق عليه اسم ريفييرا الشرق الأوسط.

6- منتجع شادن بالعلا:

تاريخ الانتهاء: 2035

سيضم المنتجع، الواقع في جبال العلا، مجمعات سكنية فاخرة ومطاعم وسبا، ويقع في وادي داخل محمية شرعان الطبيعية التي تبلغ مساحتها 925 كيلومترًا مربعًا.

ويهدف مشروع شادن، الذي صممه المهندس المعماري جان نوفيل الحائز على جوائز في مجال التصميم، والذي صمم متحف اللوفر في أبو ظبي، إلى جذب مليوني زائر إلى المنطقة بحلول عام 2035، وتوفير 38000 فرصة عمل وتوليد 120 مليار ريال سعودي.

7- برج جدة:

القيمة: 1.4 مليار دولار

من المقرر أن يصبح أطول مبنى في العالم، ويضم المبنى المؤلف من 200 طابق أكثر من 750 وحدة سكنية، و3190 مكانًا لوقوف السيارات وما يقرب من 60 مصعدًا.

8- جبل عمر:

القيمة: 4.3 مليار دولار

تبلغ مساحة جبل عمر أكثر من 40 هكتارًا وميزانية قدرها 4.3 مليار دولار، ويتكون المشروع من 40 برجًا تقع على قمة 16 قاعدة هيكلية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي مليوني متر مربع، وهو مشروع مكون من ثماني مراحل.

9- مترو جدة:

القيمة: 60 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: 2025

وافق مجلس الوزراء السعودي على المشروع في مارس 2013، ويشمل ثلاثة خطوط، تربط المرحلة الأولى بين مطار الملك عبد العزيز الدولي واستاد الأمير عبد الله الفيصل ووسط الرويس والخزام.

وكان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2020 ولكن تم تأجيل ذلك إلى عام 2025.

10- الوديان:

القيمة: من المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى 2.7 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: 2025

الوديان هي مدينة ترفيهية متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها سبعة ملايين متر مربع على بعد نحو 15 دقيقة من المطار الدولي و 20 دقيقة من وسط المدينة.

تنقسم المدينة داخل المدينة إلى 12 منطقة منفصلة، وستوفر مرافق ترفيهية وتعليمية وسكنية، وكل ذلك في بيئة يمكن المشي فيها.

11- مترو الرياض

القيمة: 23 مليار دولار

يعد مترو الرياض أحد أكبر مشاريع النقل الحضري في العالم، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه في النصف الثاني من عام 2020، يتكون من ستة خطوط، تمتد 176 كم، مع 85 محطة مترو.

12- أكبر وجهة تسوق متعددة الاستخدامات في العالم – الرياض

القيمة: 5 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: المرحلة الأولى تستكمل في 2021

تطور المملكة أكبر مركز ترفيه وتسويق متعدد الاستخدامات في العالم، وستشمل الحدائق الترفيهية الرئيسية والحدائق المائية والمرافق الترفيهية ومطاعم وكلها مقترنة بأحدث الأعمال الفنية.

13- توسيع مدينة الملك فهد الطبية:

القيمة: 14 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: 2021

تمتد مدينة الملك فهد الطبية (KFMC) على مساحة 23.4 هكتار في قلب مدينة الرياض وتعتبر أكبر مجمع طبي وأكثرها تطورًا في الشرق الأوسط، ويتضمن الحرم الطبي 1395 سريرًا مع إضافة 231 سريرًا ومركزًا حديثًا لعلاج السرطان و 316 معهدًا لعلوم الأعصاب وغيرهم.

14- حديقة الملك سلمان

القيمة: جزء من مشروع بقيمة 23 مليار دولار لإنشاء مناطق خضراء في العاصمة، تاريخ الانتهاء: 2025

يمتد منتزه الملك سلمان، الذي تم إطلاقه في مارس 2019، على مساحة 13.4 كيلومترًا مربعًا في موقع المطار القديم، وسيتم ربطه بواسطة خطوط الحافلات والمترو في المدينة.

وستشمل الحديقة، التي تبلغ مساحتها خمسة أضعاف مساحة حديقة هايد بارك في لندن وأربعة أضعاف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك، حدائق ذات طابع إسلامي ومتاهة وحديقة شتوية للطيور والفراشات.

15- برنامج مكة للنقل العام:

القيمة: 16.5 مليار دولار، تاريخ الانتهاء: 2025

بمجرد اكتماله، سوف يعمل برنامج مكة للنقل العام (MPTP) الذي تبلغ تكلفته 62 مليار ريال سعودي (16.5 مليار دولار) على تلبية احتياجات السفر لملايين الأشخاص الذين يأتون إلى مكة المكرمة كل عام للاضطلاع بالحج والعمرة، بالإضافة إلى سكانها المحليين البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.

ومن المتوقع الانتهاء من المترو في عام 2025.

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