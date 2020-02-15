15 وظيفة شاغرة لدى متاجر بنده في 4 مدن

15 وظيفة شاغرة لدى متاجر بنده في 4 مدن

2020/02/24
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والدمام، والخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رجل أمن- هايبر بنده أمواج مول (عدد 3 وظائف/ الخبر).

. موظف خدمة خضار- بنده الدوحة الجنوبية (عدد وظيفتين/ الخبر).

. موظف خدمة خضار- بنده الشارع الأول (الدمام).

. أخصائي أول مشتريات (جدة).

. موظف خدمة خضار- هايبر بنده حي الندى (الدمام).

. مدير إدارة الممتلكات (جدة).

. كاشير- بنده رأس تنورة (الدمام).

. كاشير- هايبر بنده حي الندى (عدد وظيفتين/ الدمام).

. كاشير- هايبر بنده (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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الغروب الاخير
ضيف
الغروب الاخير

بكالريوس ويقدم في بندا…
والله انكم ماعندكم سالفه

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1 ساعة
ولا اي جنسية اخرى
ضيف
ولا اي جنسية اخرى

الجنسية لابد سعودي

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3 ساعة



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