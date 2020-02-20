20 وظيفة بمسمى مضيف جوي في طيران أديل

20 وظيفة بمسمى مضيف جوي في طيران أديل

2020/02/22
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن – الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن فتح التقديم (للنساء) في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة لعدد 20 وظيفة بمسمى (مضيف جوي) للعمل في ( الرياض – جدة – الدمام) وفق التالي:

– المسؤوليات :

  • مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
  • التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة
  • الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
  • اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
  • ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
  • المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

– المهارات والمؤهلات :

  • الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.
  • الحد الأدنى للطول 160 سم .
  • إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
  • شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
  • خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .
  • صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
  • يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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