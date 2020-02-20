20 وظيفة بمسمى مضيف جوي في طيران أديل

المواطن – الرياض
أعلنت شركة طيران أديل عن فتح التقديم (للنساء) في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة لعدد 20 وظيفة بمسمى (مضيف جوي) للعمل في ( الرياض – جدة – الدمام) وفق التالي:
– المسؤوليات :
- مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة
- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
- المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.
– المهارات والمؤهلات :
- الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.
- الحد الأدنى للطول 160 سم .
- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .
- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
- يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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