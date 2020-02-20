20 وظيفة بمسمى مضيف جوي في طيران أديل

المواطن – الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن فتح التقديم (للنساء) في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة لعدد 20 وظيفة بمسمى (مضيف جوي) للعمل في ( الرياض – جدة – الدمام) وفق التالي:

– المسؤوليات :

مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة

الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم. – المهارات والمؤهلات : الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

الحد الأدنى للطول 160 سم .

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .

صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر