24 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب نائب- نساء وولادة.

. طبيب استشاري- طب تلطيفي.

. طبيب نائب- أطفال.

. طبيب نائب- جراحة الأوعية الدموية.

. طبيب نائب- أشعة.

. طبيب نائب- جراحة العظام.

. طبيب نائب- طب نفسي.

. طبيب نائب- أورام.

. طبيب استشاري- جراحة الأوعية الدموية.

. طبيب نائب- طب الطوارئ.

. طبيب استشاري- نساء وولادة.

. طبيب استشاري- طوارئ أطفال.

. طبيب استشاري- العناية المركزة لدى الأطفال.

. طبيب نائب- العناية المركزة لدى الأطفال.

. طبيب استشاري- أطفال حديثي الولادة.

. طبيب استشاري- جراحة الإصابات.

. طبيب نائب- جراحة القلب.

. طبيب نائب- طب القلب.

. طبيب استشاري- طب القلب.

. طبيب نائب- عناية مركزة.

. طبيب استشاري- عناية مركزة.

. طبيب استشاري- جراحة ترميم مسالك بولية.

. طبيب نائب- طب التخدير.

. طبيب استشاري- طب التخدير.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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