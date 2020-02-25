25 مخالفة وإغلاق 7 محلات تجارية في بارق

المواطن – أحمد الشهري – بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق 7 محلات تجارية تتعلق بالصحة العامة، وذلك خلال جولاتها الرقابية المسائية التي قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق، المهندس محمد مرزن عسيري، أنه تم توجيه مراقبي صحة البيئة بعمل جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة، وقد نفذ المراقبون الجولات المسائية خلال الأيام الماضية على أكثر من 80 محلًّا في بارق ومركز ثلوث المنظر، شملت التموينات الغذائية والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس.

وأشار إلى أن هذه الجولات أسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية وإغلاق مطعمين وثلاث بوفيهات وصالونين حلاقة، ‫مؤكدًا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

ولفت إلى أنه في حال وجود أي مخالفة صحية يمكن الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940، وسيتم الاستجابة بشكل فوري، كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم وبيئتهم وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد.

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