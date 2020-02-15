2800 بلاغ عن أعراض ‏جانبية للأدوية خلال شهر واحد

2800 بلاغ عن أعراض ‏جانبية للأدوية خلال شهر واحد

2020/02/15
الساعة 3:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنها تلقت 2781 بلاغًا عن ‏الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يناير الماضي.‏

وقدمت الهيئة، في بيان لها، شكرها للمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت ‏بالإبلاغ عن العلل والمشكلات التي تحدث نتيجة استخدام هذه الأدوية.‏

وجاء على رأس قائمة المستشفيات والمراكز الصحية التي ‏التزمت بمعايير السلامة الدوائية، من خلال رصد الأعراض ‏الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ‏للحرس الوطني بالرياض والتي قدمت 574 بلاغًا.‏

ومن أبرز الجهات التي قدمت بلاغات عن الأدوية، الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة ‏الداخلية بعدد 439 بلاغًا، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ‏‏بـ 189 بلاغًا، ومجمع الدمام الطبي بـ 143 بلاغًا، ومجمع ‏الملك فيصل الطبي بالطائف بـ 128 بلاغًا.‏

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