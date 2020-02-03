3 نجوم عانوا من صرامة إدارة النصر

المواطن – محمد سمعه

لا يعد موقف إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، مع اللاعب البرازيلي بيتروس ومعاقبته بعد تصريحاته عن خالد البلطان رئيس الشباب، هو الموقف الأول الذي تُظهر فيه الإدارة النصراوية حزمها وصرامتها في التعامل مع الأمور التي تخص الفريق الأول.

وقبل معاقبة إدارة النصر للاعب بيتروس، سبق لإدارة النصر أن رفضت بكل صرامة وحزم طلب من المغربي نور الدين أمرابط بتجديد عقده مع العالمي لمدة عامين إضافيين حتى عام 2022، حيث صرّح اللاعب المغربي بأن إدارة النصر رفضت طلبه ولن تُجدد له إلا إذا كان يستحق التجديد.

أما الموقف الثاني، الذي أثبتت فيه الإدارة النصراوية صرامتها هو رفضها لطلب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالحصول على عطلة وفقًا لما ذكرته تقارير صحافية، حيث كان حمدالله طلب الحصول على عطلة للراحة عقب مواجهة النصر والعين الإماراتي غدًا بدوري أبطال آسيا لكن الإدارة النصراوية رفضت بسبب المباريات المهمة المقبلة للعالمي.

ويأتي الموقف الثالث لإدارة النصر وهو معاقبة بيتروس وفقًا للوائح الداخلية للنادي، وذلك بعد أن وجّه رسالة شديدة اللهجة لخالد البلطان رئيس الشباب، بعد مباراة الفريقين يوم الجمعة الماضية بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان بيتروس صرّح بعد مباراة النصر والشباب قائلًا: ”رسالتي إلى رئيس الشباب اسمه خالد؟ نعم أعتقد ذلك لقد رد النصر في الملعب وحقق الفوز، يجب عليك ألا تتكلم كثيرًا، فنحن أبطال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي”.

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