40 ألف ريال العقوبة المتوقعة على بيتروس

المواطن – مروة نبيل

كشف رئيس لجنة الانضباط السابق، الدكتور أيمن الرفاعي، عن العقوبة المتوقعة على نجم نادي النصر، البرازيلي بيتروس بعد تصريحاته ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.

#الديوانيه د. أيمن الرفاعي – الرئيس الأسبق للجنة الانضباط:#لجنة_الانضباط يجب أن تستعين "بمترجم معتمد" وترى هل تصريح #بيتروس مسيء أم لا.. واللجنة عليها أن تنتظر شكوى من المسيء إليه.. وإذا كان فيها إثارة للرأي العام عليها أن تدخل.. والعقوبة ستكون 40 ألف ريال. pic.twitter.com/UbTIpjq8Vb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020

وكان بيتروس قد أثار حالة من الجدل، بعدما وجه رسالة إلى رئيس نادي الشباب خالد البلطان وطالبه بعدم التحدث كثيرًا عقب رد النصر في الملعب وفوزه بالمباراة، خاصة أن العالمي بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

وعلق الرفاعي قائلًا: “بيتروس أدلى بهذا التصريح بلغة غير عربية، لابد أن تستعين لجنة الانضباط من مترجم معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لترجمة هذا التصريح”.

وتابع: “وإذا ثبت للجنة الانضباط أن هذا التصريح فيه إساءة لابد أن نحدد نوع الإساءة، المادة 50 في الإساءة الإعلامية حددت لنا الأنواع في الفقرة 1 إذا كان الإساءة للاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة يعاقب بـ40 ألفًا”.

وأضاف: “الفقرة 2 لمسؤولي المباراة الفقرة 3 تجاه الاتحاد أو لجانه الفقرة 4 لإثارة الرأي العام.. والترجمة تُحدد هذا التصريح فيه إساءة لمن وتتدخل اللجنة من تلقاء نفسها وتُعاقبه، ولكن إذا كان هذا التصريح تجاه أشخاص غير مسؤولي المباريات واللاعبين لابد أن يكون هناك شكوى مقدمة من الشخص الذي أسيء له”.

وواصل: “المادة 137 في الفقرة 1 أن يتم تقديم شكوى ودفع مبلغ مالي فإذا كانت هذه الإساءة غير مسؤولي المباريات والاتحاد السعودي ولجانه، لكن إذا اللجنة حددت به إثارة للرأي العام فهي تتدخل من تلقاء نفسها”.

واستكمل: “لابد أن نستعين بترجمة معتمدة لمعرفة هل أساء بيتروس لشخص معين أو الاتحاد السعودي أم لا؟.. وفي حالة إساءته لشخص غير مسؤولي المباراة والاتحاد ولجانه 40 ألفًا بشرط أن يتقدم بشكوى ودفع الرسوم”.

وعن عقوبة سلمان فرج خلال فترة رئاسته، قال: “كانت تلفظ وتمت معاقبته بالإيقاف لمدة 4 مباريات.. أما بيتروس إساءة إعلامية تصريح أدلى به الشخص بعد المباراة وهذه واقعة مختلفة تمامًا”.

وبشأن مطالبة بيتروس لرئيس نادي الشباب خالد البلطان بأن “يسكت”، قال: “إذا كانت هذه هي الترجمة.. وإذا اعتبرت اللجنة إساءة لشخص آخر، فعليه أن يتقدم بشكوى ويدفع رسوم، وإذا تمت إدانة اللاعب ستعود الرسوم إليه ويتم معاقبة اللاعب بـ40 ألف ريال”.

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