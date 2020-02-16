41 متحدثًا في المؤتمر الوطني للجودة في جدة

المواطن – حسن عسيري – جدة

تشهد جلسات المؤتمر الوطني السابع للجودة مشاركة أكثر من 41 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، والذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، بفندق الريتزكارلتون مدينة جدة.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، العديد من المحاور من أبرزها الجودة ورؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للجودة، وعلاقة الجودة بالتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة، والقدرات والكفاءات الوطنية في الجودة، وكذلك محور جودة خدمات الحج والعمرة، وبرامج وجوائز الجودة الوطنية، وأخيرًا الجودة وأثرها على المؤشرات التنافسية العالمية.

ويشارك في المؤتمر وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامه الزامل، وكذلك يشارك في المؤتمر ضمن استعراض التجربة الكورية في مجال الجودة ووان سيون شن رئيس المنظمة الآسيوية للجودة الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة، وتشوي كابهونغ رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية.

كما يتضمن المؤتمر مشاركات ثريّة لعدد من المتخصصين مثل جوزيف ديفو رئيس معهد جوران للجودة، وتيم هايت الخبير والمستشار بإدارة التغيير في جنرال إلكتريك، وكذلك عبدالرحمن المديريس مدير عام مركز ليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم، إلى جانب بدرو سيريفيا من الأكاديمية الدولية للجودة.

ويشارك في جلسات المؤتمر أيضًا عبدالعزيز عبدالباقي وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتميز المؤسسي، وخالد الزهراني مدير الجودة والتميز المؤسسي بالهيئة العامة للجمارك، وهاني العمري أستاذ الجودة والتخطيط الإستراتيجي، إلى جانب نخبة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة والتميز من داخل المملكة وخارجها.

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