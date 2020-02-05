5 وظائف للرجال بشركة السلام لصناعة الطيران عبر طاقات

المواطن – الرياض

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن توفر ( 5 ) وظائف شاغرة (للرجال)، من حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، للعمل في الشركة بمدينة الرياض بمسمى (مهندس ميكانيكي)، وذلك من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي :

– الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة ميكانيكية.

لا يشترط توفر خبرة.

اللغات الإنجليزية : متقدم.

– وصف التدريب :

دراسة المعدات والنظم الميكانيكية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة.

– المهام التدريبية :

إدارة المشاريع : إدارة تركيب المعدات والنظم، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

إجراء الأبحاث : وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.

تصميم المعدات والنظم : تصميم المعدات والنظم، وتحديد معايير الأداء والجودة.

ضمان الصحة والسلامة : وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والصحة العامة، والإشراف على تنفيذها.

مباشرة أعمال الصيانة : مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

– للمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ).

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