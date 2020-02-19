Stc pay توقع اتفاقية مع المدفوعات السعودية لدفع التحول الرقمي

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

وقّعت شركة المدفوعات الرقمية Stc pay اتفاقية مع شركة المدفوعات السعودية، لتوسيع نطاق خدمات قطاع المدفوعات غير النقدية والاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتنوعة في المشاريع الرقمية المستقبلية، بحسب موقع pymnts المتخصص في أخبار مستقبل المدفوعات والتجارة وإنترنت الأشياء.

وقالت Stc pay إن الصفقة ستسمح لها بالتعاون مع عدد من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، فضلًا عن مساعدة البلاد في التحول نحو مجتمع رقمي.

وقال أحمد العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة Stc pay، إن هذه الخطوة ستساعد المنظمات المالية في البلاد على تزويد المواطنين بمزيد من الخدمات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد، وإثراء تجربة العميل من خلال محفظة رقمية آمنة.

وقال زياد اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية: من خلال هذه الاتفاقية، نطمح إلى تمكين وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في المملكة وتوفير خدمات آمنة وفعالة، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

و Stc pay هي أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA، وتهدف إلى مواكبة التحول الرقمي في المملكة والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

ويُذكر أن قطاع المدفوعات في المملكة شهد تطورات ملحوظة خلال الـ30 عامًا الماضية، حيث تم تطوير نظم المدفوعات الوطنية، وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية.

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