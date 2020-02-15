Stranger Things يعود في الشهر القادم والشركة تعلن التجديد 

المواطن متابعة:

طرحت شركة Netflix الإعلان التشويقي الأول للموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، المقرر طرحه نهاية الشهر القادم، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأخير الذى عرض فى مايو الماضى.

وحاز مسلسل Stranger Things على تقييم 8.8 عبر موقع imdb الشهير، كما أعلنت الشركة المنتجة تصوير الموسم الخامس من السلسلة منذ أيام، قبل الانتهاء من الموسم الرابع.

كما كشفت الشركة أيضًا عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لإنشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه لم نعد فى هوكينز.

وكان انضم مؤخرًا للموسم الثالث من مسلسل Stranger Things شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور بروس.

وتدور أحداث مسلسل Stranger Things فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.

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