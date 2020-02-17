WWE تعلن إقامة أكبر معسكر لاكتشاف المواهب في المملكة

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

قالت مؤسسة WWE إنها تعتقد أن الجيل القادم من نجوم المصارعة سيأتي من المملكة؛ وعلى ذلك أعلنت عن إجراء تجربة مفتوحة للمواهب في الرياض؛ أملًا في تجنيد أكثر من 50 رياضيًا من المملكة والحصول على عقد لتطوير المواهب مع المؤسسة.

وتبدأ الاشتراكات رسميًا الاثنين، حيث أصبح موقع الويب الخاص بالتوظيف التابع لموقع WWE متوفرًا باللغة العربية.

ويقدم موقع الويب تعليمات للرياضيين خطوة بخطوة حول كيفية التقدم للتجربة كما أن هناك أيضًا موارد متوفرة للنجوم المحتملين، بما في ذلك نصائح من Raw و Smackdown Superstars.

وقال بول ليفيسك (Triple H)، نائب الرئيس التنفيذي لـ WWE والمسؤول عن المواهب والأحداث المباشرة قائلًا: لدي رسالة لكل رياضي في المملكة لديه حلم بأن يصبح نجم WWE: WWE قادم إلى الرياض لمساعدتك في تحقيق ذلك.

وتابع: نحن متحمسون للعودة إلى المملكة بعد نجاح تجربتنا الأولى في عام 2018 حيث قمنا بتوظيف مجموعة متنوعة من الرياضيين النخبة من الشرق الأوسط، بما في ذلك المواهب البارزة منصور الشهيل وفيصل الكردي وحسين الدجال.

وكان منصور الشهيل أول رياضي في المملكة يسجل عقدًا مع WWE.

يُذكر أن فاعلية Super ShowDown سُتقام في المملكة في 27 فبراير، ويتضمن نزال على لقب WWE، بين بروك ليسنر و ريكوشيه.

كما يتضمن ولأول مرة النزال النسائي على لقب سماكداون للسيدات بين حاملة اللقب بايلي مع الفائزة من نزال نايومي مع كارميلا، وأيضًا نزال على لقب اليونيفرسال، ونزال القفص الحديدي، ونزال على لقب سماكداون للفرق وغيرهم.

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