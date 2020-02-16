WWE تعلن رسميًا عن نزال نسائي في Super Showdown

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

للمرة الثانية، ستنافس النساء في مباراة مصارعة محترفة في المملكة، والأولى التي تتنافس فيها سيدتان على لقب سماك داون SmackDown للسيدات، حيث أعلن WWE رسميًا أن البطولة سُتقام الخميس 27 فبراير في حدث WWE Super Showdown في الرياض.

وتصارع الفائزة من المواجهة الكبرى النجمة كارميلا، النجمة نايومي في عرض SmackDown الأسبوع المقبل، والفائزة ستواجه بايلي حاملة لقب البطولة لتحديد بطلة سماك داون للسيدات لعام 2020 في عرض Super Showdown المملكة.

وكانت هناك مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات بين النجمة بايلي وكارميلا، لكن بايلي تلاعبت بنتيجة المواجهة، حيث وضعت قدمها فوق الحلبة أثناء تثبيت النجمة كارميلا، الأمر الذي أدى إلى إقامة مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات في Super Showdown المملكة 2020.

وكانت كل من ناتالي ولاسي إيفانز صنعتا التاريخ في WWE كراون جول في عام 2019، حيث أصبحتا أول امرأتين تتصارعان في المملكة.

ويُذكر أن WWE Super Showdown هو حدث أنتجته شركة WWE في 7 يونيو 2019 من جدة، مدينة الملك عبد الله الرياضية، وهذا العرض هو ثالث عرض تنظمه الشركة في المملكة ضمن شراكة لمدة 10 سنوات بدعم من رؤية المملكة 2030.

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