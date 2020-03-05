أبرز أرقام غروهي مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يسير حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونال أداء مارسيلو غروهي إشادة كبيرة سواء من جماهير نادي الاتحاد أو النقاد الرياضيين، وتمنوا أن يواصل التألق ويُساعد الفريق على تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وخاض غروهي 7 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمعدل 630 دقيقة لعب، وقام بـ16 تصديًا، والتقط الكرة بشكل ناجح 3 مرات، واستقبل 7 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

ويلعب الحزم ضد الاتحاد عند الساعة 6:45 مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم في الرس، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الحزم ضد الاتحاد اليوم، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع العميد صاحب المركز الـ12.

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