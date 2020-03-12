أتربة على منطقة مكة المكرمة وشبه انعدام في الرؤية

المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق ( المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر