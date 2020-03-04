أحلام بعد إلغاء حفلها: لنا عودة قريبًا إلى رياض العز

المواطن - الرياض

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررًا مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي، يوم 6 مارس الجاري بالمملكة.

وقالت أحلام في تغريدة لها عبر تويتر: “تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبًا إلى رياض العز”.

ولم تكشف الفنانة الإماراتية بشكل مباشر عن السبب وراء إلغاء الحفل، إلا أن توقعات الجمهور حول سبب الإلغاء أشارت إلى أنه جاء بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بعد إعلان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا أمس الأول.

من جهتها، نشرت شركة روتانا للموسيقى بيانًا قالت فيها: بناء على التعليمات قررنا تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

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