أحلام بعد إلغاء حفلها: لنا عودة قريبًا إلى رياض العز

المواطن - الرياض

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررًا مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي، يوم 6 مارس الجاري بالمملكة.

وقالت أحلام في تغريدة لها عبر تويتر: “تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبًا إلى رياض العز”.