أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين : 91 بدون تغيير

المواطن - واس

أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، ويمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي: هنا

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وبحسب أرامكو أسعار بنزين 91 ظلت دون تغير عند 1.55 ريال لكل لتر، بينما سجل بنزين 95 مبلغ 2.05 ريال لكل لتر بعد أن كانت 2.11 ريال لكل لتر.

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