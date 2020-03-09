أرامكو تراجع سعر البنزين غدًا

أرامكو تراجع سعر البنزين غدًا

2020/03/09
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

من المقرر أن تقوم شركة أرامكو غدًا بمراجعة سعر البنزين في السعودية وفقًا لخطة المراجعة الشهرية التي أعلنت عنها سابقًا.

وكانت أرامكو أعلنت أسعار البنزين المحدثة مشيرة إلى أنه سيتم إعادة مراجعة أسعار البنزين في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تطبيق الأسعار المحدثة في صباح اليوم التالي مباشرة.

وأعلنت أرامكو الشهر الماضي عن أسعار البنزين في السعودية ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م حيث جاء سعر البنزين في السعودية على النحو التالي:

  • سعر البنزين 91 في السعودية سجل 1.55 ريال لكل لتر.
  • سعر البنزين 95 في السعودية سجل 2.11 ريال لكل لتر.

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًا.

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ابو مالك
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ابو مالك

هههههههههههه احسب معاهم خبر

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3 ساعة
Sakuba
ضيف
Sakuba

يمدحون دباب امبرتا او سيكل وانتهت سالفه

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8 ساعة



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