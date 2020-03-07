أرقام جديدة .. مصابو كورونا يكسرون حاجز الـ100 ألف

المواطن - متابعة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية اليوم السبت.

وسُجّلت 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق أمس الجمعة.

وتعدّ الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، 80651 إصابة بينها 3070 حالة وفاة. وأعلنت السلطات الصينية السبت عن 99 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش والسبت عند الساعة 09,00 بتوقيت جرينتش.

في سائر دول العالم، بلغت الحصيلة 21337 إصابة (1047 إصابة جديدة) السبت عند الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش بينها 421 حالة وفاة (7 جديدة).

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة بينها 483 جديدة، 44 وفاة) وإيران (4747 إصابة، 124 وفاة) وإيطاليا (4636 إصابة، 197 وفاة) وألمانيا (684 إصابة بينها 150 جديدة، من دون أي وفاة).

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