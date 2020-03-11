أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.8%

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8% ليصل إلى 1661.40 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1661.80 دولار أمريكي.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 199.14 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 182.55 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 174.25 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 149.36 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 116.17 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 99.57 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,193 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,394 ريالًا.

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